الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يتفقد حركة التشغيل بمطار العلمين الدولى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولى، وذلك للاطمئنان على انتظامية حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافة الحركة الجوية التى يشهدها المطار حاليًا مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣، وهو "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين".

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجوية أصبح مطارا دوليا داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.

ووجه وزير الطيران  على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على إرضاء جميع العملاء، وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم أكثر متعة ورفاهية. 

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب/ ساعة، وتطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة، وتمت توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة، وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات وعرض 45 مترا، وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية، ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود  ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسًا.

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 الأزهري| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بالاسم فقط

الحكومة تعلن مدد انقطاع الكهرباء يوميًا لتخفيف الأحمال

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟