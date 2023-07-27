وزير الطيران المدنى يتفقد حركة التشغيل بمطار العلمين الدولى

قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية بمطار العلمين الدولى، وذلك للاطمئنان على انتظامية حركة التشغيل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصة فى ظل كثافة الحركة الجوية التى يشهدها المطار حاليًا مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة ٢٠٢٣، وهو "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين".

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجوية أصبح مطارا دوليا داعما لخطة الدولة فى تنمية الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.

ووجه وزير الطيران على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على إرضاء جميع العملاء، وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم أكثر متعة ورفاهية.

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب/ ساعة، وتطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة، وتمت توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة، وإنشاء ممر جديد بطول 4 كيلو مترات وعرض 45 مترا، وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية، ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسًا.