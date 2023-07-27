قضاة الدستورية والعدل يهنئون حسني عبد اللطيف برئاسة محكمة النقض

استقبل القاضى حسنى عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى القاضى الدكتور فتحي المصري - عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

كما استقبل القاضي حسام صادق - مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى بوزارة العدل والقاضي ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون دور أبنية المحاكم والشهر العقاري لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

القاضي حسنى عبد اللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عدد كبير من الشخصيات القضائية المهمة لتقديم التهنئة.