سامسونج Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 يتمتعان بمزيج من المرونة وتعدّد المهام مع تقديم تجربة استثنائية للمستخدم

سلسلة هواتف Galaxy Z تقدم تجربة غير مسبوقة للهواتف القابلة للطي بفضل الشكل المبتكر والمزود بوضع Flex Hinge (المفصل المرن) الجديد ومزايا الكاميرا الاحترافية مع خاصية FlexCam

القاهرة، 26 يوليو، 2023



أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق جيلها الخامس من الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5. ويتيح نظام المفصل المرن الجديد المزودة به الهواتف تجربة استثنائية للهواتف القابلة للطي، بينما تتمتع المجموعة ايضاً بتصميم متين ومتوازن جماليًا. من ناحية أخرى، تتمتع الأجهزة الجديدة بمزايا الكاميرا الاستثنائيّة مثل الكاميرا المرنة FlexCam لإلتقاط الصور من خلال زوايا إبداعية. وبفضل الأداء القوي والبطارية المطورة والتي تعتمد على أحدث معالج للبيانات، تمثل سلسلة سامسونج Galaxy Z مستوى جديد للهواتف الذكية القابلة للطي، سواء كان مفتوحاً أو مطوياً.

وقال تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة، في سامسونج للإلكترونيّات: "تواصل سامسونج تطوير صناعة الأجهزة المحمولة من خلال الأجهزة القابلة للطي من خلال العمل على تحسين التجربة باستمرار. ويزداد عدد مستخدمي الأجهزة القابلة للطي لدينا بشكل يومي بفضل ما توفره هذه الهواتف من تجربة مستخدم فريدة من نوعها في الوقت نفسه، يُعد Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 أحدث الأجهزة التي تؤكد التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا من خلال التكنولوجيا المبتكرة ".



إنّ التاريخ الطويل الذي تتمتع به سامسونج في الابتكار ضمن فئة الأجهزة القابلة للطي ساعدها في تصميم أجهزة متعددة المهام وفائقة التطور. ومن خلال إيمانها بمزايا التنسيق القابلة للطي، المقترن بالبحث والتطوير على مستوى عالمي إلى جانب قدرات التصنيع العالية؛ واصلت سامسونج تحسين وتعزيز سلسلة هواتف Galaxy Z بما في ذلك إنشاء المحتوى على Flex Window الجديدة في Galaxy Z Flip5 وصولاً إلى إنجاز المهام المتعددة بسلاسة على هاتف Galaxy Z Fold5. وتلبي هذه السلسلة من أجهزة Galaxy القابلة للطي الاحتياجات المميزة لمستخدمي اليوم، كما تتخطاها لما هو أبعد

من ذلك.

سامسونج



علاوة على ذلك، تم تصميم كلاً من Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 بعناية لتلبية احتياجات المستخدمين المتعلقة بالمتانة. كما تم تجهيز الشاشة الرئيسية بطبقة لتحمل الصدمات وخلفية أعيد تصميمها لعرض أكثر موثوقية وثباتاً. وإلى جانب دعم IPX8، وإطار الألومنيوم الواقي Armor Aluminium ، وزجاج Corning®️ Gorilla®️ Glass Victus®️2 المستخدم في شاشة الغلاف المرنة والغطاء الخلفي؛ يوفر Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 حماية فائقة تلبي توقعات المستهلكين، كما تم تعزيزها بشكل أكبر بواسطة المفصل المرن Flex Hinge، حيث يتميز نظام المفصل المدمج الجديد بهيكل مزدوج الجوانب.



Galaxy Z Flip5: هاتف ملائم للوضع في الجيب وأداة مثالية للتعبير عن الذات مع ضمان تجربة متكاملة

يوفر Galaxy Z Flip5 تجربة راقية وفريدة من نوعها للهواتف القابلة للطي بحجم الجيب، وهو مصمم للتعبير عن الذات.

وتتضمن شاشة الغلاف Flex Window الجديدة، التي يزيد حجمها عن 3.78 مرة مقارنة بالجيل السابق، مجموعة واسعة من المزايا والتي تتيح للمستخدم المزيد من الخيارات القابلة للتخصيص، بما في ذلك الساعات المعلوماتية والرسومية التي يمكن أن تتطابق مع تصميم وجه الساعة الخاص بسلسلة Galaxy Watch6، بالإضافة إلى الإطارات الأنيقة.



كما توفر حافظة Flipsuit الجديدة من Galaxy Z Flip5 حماية للجهاز من خلال بطاقة NFC القابلة للتغيير، بحيث يمكن للمستخدمين مطابقة تصميم شاشة الغلاف المرنة وتصميم العلبة للحصول على المزيد من خيارات التخصيص.

ويوفر Galaxy Z Flip5 القابل للطي خيارات استخدام أكثر من أي وقت مضى، حيث يمكن للمستخدم من خلال شاشة الغلاف المرنة، الوصول بسرعة ودون عناء إلى المعلومات المفيدة. وباستخدام Widgets، يمكن للمستخدمين التحقق من حالة الطقس والتحكم في تشغيل الموسيقى، والاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم باستخدامMedia Controller، أو متابعة آخر تحديثات سوق الأسهم العالمية باستخدام أداة Google Finance. ما على المستخدم سوى عرض جميع الأدوات في لمحة سريعة والتبديل بينها على الفور بضغطة واحدة على الشاشة لتنشيط عرض Multi Widget.



بالإضافة إلى ذلك، بإمكان المستخدم التحقق بسهولة من الإشعارات والوصول إلى الإعدادات السريعة لشبكة Wi-Fiأو البلوتوث بدون فتح الجهاز، وتصفح سجل المكالمات للرد على المكالمات الفائتة، والرد على الرسائل النصية أثناء التنقل باستخدام الرد السريع من خلال لوحة مفاتيح بتصميم QWERTY كاملة وإمكانية رؤية الدردشة المخزّنة. ومن خلال التمرير السريع على الشاشة، يمكن الوصول إلى محفظة سامسونج للدفع Samsung Walletأثناء التنقل والوصول إلى رموز QR والقسائم، بالإضافة إلى بطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات العضوية والمفاتيح الرقمية والبطاقات الصحية.

سامسونج



وبفضل التصميم والشكل لا مثيل لهما، يوفر Galaxy Z Flip5 أيضًا تجربة الكاميرا الأكثر تنوعًا على هاتف سامسونج Galaxy الذكي. فيمكن أن يلتقط المستخدمين صور سيلفي عالية الجودة بالكاميرا الخلفية بفضل شاشة الغلاف المرنة الأكبر حجمًا. ويمكن للمستخدمين التقاط صور مذهلة بدون استخدام اليدين من زوايا إبداعية باستخدام الكاميرا المرنة FlexCam، كما يمكن تعديل اللقطات في الوضع المرن أيضاً بسهولة وسرعة من خلال Flex Mode. ويمكن للمستخدمين مراجعة أو ضبط درجة اللون أو حذف الصور بسهولة باستخدام خاصية Quick View في شاشة الغلاف المرنة.



وعند التقاط صورة للأصدقاء، تتيح Dual Preview للمستخدمين مشاهدة أنفسهم وإجراء أي تعديلات في الوقت الفعلي للحصول على لقطة مثالية. ويمكن للمستخدمين الحصول على لقطة سلسة أثناء التنقل مع ميزة التثبيت الفائق للكاميرا، بينما يضمن Auto Framing ظهور الجميع دون استثناء.



يضيف Galaxy Z Flip5 تحسينات في حلول الذكاء الاصطناعي إلى تجربة الكاميرا الفائقة، مما يجعل كل صورة تنبض بالحياة. كن مبدعًا حتى مع الإضاءة المنخفضة، عن طريق إمكانات التصوير الليلي المحسّنة التي تعمل على تحسين الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المحيطة. تصحح خوارزمية معالجة إشارة الصور (ISP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي أي تشويش مرئي يؤثر على الصور ذات الإضاءة المنخفضة مع تحسين التفاصيل ودرجة اللون. وحتى من مسافة بعيدة، تكون الصور أكثر وضوحًا مع ميزة التقريب الرقمي بمعدل 10 أضعاف.



Galaxy Z Fold5: قدرات إنتاجية غير محدودة مع شاشة كبيرة

بفضل شاشته الكبيرة وبطارية تدوم لوقت طويل، مع إمكانية للطي فائقة النحافة والأخف وزناً على الإطلاق؛ يسهل اصطحاب Galaxy Z Fold5 إلى أي مكان، مع توفير الأداء الأقوى ضمن سلسلة Galaxy Z.

يعدّ Galaxy Z Fold من الهواتف الرائدة التي تعزز مستوى الإنتاجية اليومية من خلال تقديم تجربة شاشة قوية وغامرة، حيث تطورت من النوافذ المتعددة Multi Windowو App Continuity إلى مجموعة واسعة من المزايا بما في ذلك شريط المهام، والسحب والإفلات، وتحسين تطبيقات الطرف الثالث. تم أيضًا تعديل إصدار قلم S Pen Fold الذي تم طرحه في الجيل الثالث من هاتف Fold في عام 2021 لتقديم تجربة كتابة فائقة على Galaxy Z Fold5 وتجتمع هذه الميزات والأدوات معًا لتقديم مستوى إنتاجية فائق على شاشة كبيرة، وتمكين المستخدمين من إكمال المهام الضرورية من أي مكان.



كما يتيح شريط المهام للمستخدمين سرعة تبديل التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر، حيث أصبح الآن متاح تشغيل أربع تطبيقات حديثة وجاهزة للعمل بكفاءة أكثر ويمكن أن تؤدي ميزة السحب والإفلات باليدين لزيادة الإنتاجية عند نقل المحتوى بين التطبيقات والشاشات. ما على المستخدم سوى لمس صورة مع الاستمرار في تطبيق معرض سامسونج بإصبع واحد واستخدام إصبع آخر لفتح تطبيق سامسونج Notes لسحب الصورة وإفلاتها. ومن خلال النافذة المنبثقة المخفية، يمكن أن يواصل التطبيق العمل في الخلفية، بما يسمح للمستخدمين مشاهدة محتوى الفيديو في وضع ملء الشاشة والدردشة مع الأصدقاء في نافذة منبثقة على جانب الشاشة.



ويوفر إصدار S Pen Fold الجديد الأقل حجمًا والأكثر إحكاما سهولة إضافية من التعليقات التوضيحية والتعبير عن الأفكار في الوقت الفعلي، مع إمكانيّة وضعه في الجيب بشكل مريح. تتميز حافظة Slim S Pen بسُمك مماثل للحافظة العادية للطي ومتوفرة ضمن مجموعة متنوعة من الأنماط والألوان حتى يتمكن المستخدمون من حمل أقلامهم بأناقة.

ولمساعدة المستخدمين على القيام بالمزيد من المهام أثناء التنقل؛ توفر الشاشة الرئيسية مقاس 7.6 بوصة مشاهدة واسعة وغير متقطعة حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بفيلمهم المفضل في الوضع الرأسي أو الأفقي. بالإضافة إلى ذلك، زادت ذروة السطوع بأكثر من 30%، بما يصل إلى 1750 شمعة، لتجربة مشاهدة مثالية في الهواء الطلق، وحتى تحت ضوء الشمس الساطع.

سامسونج



بالإضافة إلى نظام Snapdragon®️ 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy الذي يوفر للمستخدمين تجربة ألعاب رائعة على أكبر شاشة هاتف ذكي منGalaxy، كما يعزز الرسومات ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتمكين الألعاب الديناميكية ووظائف الألعاب المتعددة. ويضمن نظام التبريد المتطور لجهاز Galaxy Z Fold5 الأداء الأمثل خلال الألعاب الماراثونية، بفضل التقنية الذكية لتقليل وتشتيت الحرارة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من الانقطاع وعدم حدوث انخفاض في جودة الأداء.

تقديم أثر إيجابي على البيئة

تواصل سامسونج التزامها نحو الرؤية البيئية للشركة وتسريع الإجراءات التي تساعد في تحقيق أهدافها، بما في ذلك الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول نهاية عام 2030 لوحدة أعمال الأجهزة.



يتميز كل من Galaxy Z Flip5 وGalaxy ZFold5 بمجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها تفوق نظيرتها في الأجيال السابقة، بما في ذلك الزجاج المعاد تدويره والألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، والذي يتم الحصول عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات. وحتى الورق المستخدم في صندوق التغليف الخاص بالهاتفين مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.



تم تصميم هذه الابتكارات أيضًا بشكل هادف لتحسين وتعزيز العمر الافتراضي. ويأتي كل جهاز مزودًا بخمس سنوات من تحديثات الأمان وأربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، مما يساعد على إطالة دورة حياة المنتج.

طرح سلسلة الهواتف الجديدة في الأسواق

سيتوفرGalaxy Z Flip5 بعدة ألوان بما في ذلك النعناع والجرافيت والكريمي واللافندر، بالإضافة إلى مجموعة من الملحقات بما في ذلك غطاء الأدوات الشفاف وغطاء Flap Eco-Leather وغطاء Flipsuit وغطاء سيليكون سهل الحمل مع حلقة لإنشاء مظهر أكثر تخصيصًا.

من جهته يتوفر Galaxy Z Fold5 باللون الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم، والكريمي، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأغطية التي توفر التطبيق العملي والأناقة، بما في ذلك غطاء رفيع لقلم S Pen وغطاء أدوات شفاف وغطاء مصنوع من الجلد وغطاء مع حزام.



وتلتزم سامسونج بمنح العملاء المزيد من الراحة من خلال Samsung Care+، وهي خدمة دعم للتلف العرضي والإصلاحات وغيرها. ويمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات خاصة أو مزايا مجانية خلال فترات الطلب المسبق