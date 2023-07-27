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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

معاشات
معاشات

يتسال كثير من أصحاب المعاشات والمواطنين علي موقع البحث العالمي جوجل عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 .

وشهدت مواقع الانترنت والبحث زيادة كلية في البحث عن جدول صرف معاشات شهر اغسطس 2023.

موعد صرف معاش شهر أغسطس 2023

وفي هذه السطور يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023.

ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبيرا بالتيسير علي علي المواطنين وأصحاب المعاشات بتوجيه بضرورة صرف معاشات أغسطس لدعم الأسر وشراء مستلزمات المعيشة والاحتياجات اليومية.

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جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،  بدء صرف معاشات شهر أغسطس يوم  الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل من خلال  منافذ الهيئة بالإضافة لمكاتب البريد المصري ويتم اتاحته أيضا في  ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ويزيد اهتمام أصحاب المعاشات والمواطنين مع آخر كل شهر بالبحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023، ويصل عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا بقيمة 155 مليار جنيه شهريا.

واتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير على أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات أغسطس بعد غد الخميس الأول من أغسطس ولمدة 10 أيام في جميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال  يومي الثلاثاء والأربعاء  1 و 2 أغسطس في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الخميس والسبت 3 و 5 أغسطس ، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الاحد والاثنين  6 و7 أغسطس والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء  8 و 9 اغسطس على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الخميس والاحد 10 و 12 أغسطس.

ويشهد ملف التأمينات والمعاشات اهتمام كبير  و غير مسبوق من القيادة السياسية بالاضافة الي حرصه الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات نحو 11 مليون مواطن يتم تخصيص 29 مليار جنيه شهريًا لاصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس ٢٠٢٣

اتخذت هيئة البريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها، وتبدأ عملية صرف معاشات اغسطس بعد يوم الثلاثاء الاول من أغسطس ولمدة 10 ايام في جميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

جدول زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

صاحب معاش 1300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 1495 جنيه.
صاحب معاش 2300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 2654 جنيه.
صاحب معاش 3500 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيه.
صاحب معاش 4300 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 4955 جنيه.
صاحب معاش 4800 جنيه، بعد الزيادة يصل إلى 5100 جنيه.

منافذ صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وفي هذا السياق، يتم تجهيز منافذ الصرف ووضع كراسي مريحة لكبار السن لانتظار أدوارهم للصرف والتي تتلخص فيما يلي:

• ماكينات الصرف الالي للبنوك.
• مكاتب الهيئة القومية للبريد.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
• منافذ فوري.

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