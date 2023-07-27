ضبط المتهم بدهس مسن أثناء عبوره الطريق في عين شمس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على السائق المتهم بدهسً مسن أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في منطقة عين شمس بالقاهرة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس؛ بورود بلاغ من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة ـ بوصول جثة مسن، ادعاء حادث سيارة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين العثور على جثة مسن يدعى «جمال. م – 47 سنة»، وبالفحص، تبيّن إصابته بكسور بمناطق متفرقة من الجسم، وتهشم بالجمجمة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ومن خلال الفحص تبين العثور على متعلقاته الشخصية.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تعرض للدهس في أثناء عبوره الطريق من سيارة بعين شمس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولي التحقيقات.