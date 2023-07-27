الخميس 27 يوليو 2023
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مصر

استعلم الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم على بوابة الأزهر الإلكترونية

جريدة الدستور

ظهرت نتائج طلاب الأزهر الشريف، حيث يزداد اهتمام الطلاب في الوقت الراهن عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 حيث ظهرت النتائج كاملة على بوابة الأزهر الإلكترونية بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات للثانوية الأزهرية، في جميع مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية الواصل عددها 16 مركزًا وهي: «القاهرة - القليوبية - المنوفية -  الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج -  قنا - الأقصر».

نتيجة تالته ثانوي أزهر 2023

ومع انتهاء أعمال التصحيح، جرت عمليات الرصد والمراجعة، وتحديد الأوائل لكل شعبة، ومن ثم تحديد الأوائل على مستوى الجمهورية، حيث عقدت مشيخة الأزهر الشريف، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات.

 نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، يستمر البحث عن النتائج بعد ظهور نتيجة “تالتة ثانوي” اليوم الخميس، واتصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بجميع الشعب وتهنئتم بنجاحهم وتفوقهم.

بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

-خطوة أولى.. الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من  هنــــــــــــــــــــــا 
-خطوة ثانية.. اختيار خدمات الأزهر.
-خطوة ثالثة.. اختار نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.
-خطوة رابعة.. سجل رقم الجلوس فقط واضغط على استعلام.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 بالاسم فقط

ومع ظهور نتائج الأزهر فور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، تم توافر النتائج بشكل رسمي عبر اللينك التالي:  هنــــــــــــــــــــــا  حيث كان اعتمد الدكتور محمد الضويني، يوم الاثنين الماضي، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022-2023، ووصلت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية «53، 34%»، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم «786» طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية «57، 64%»، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم «735» طالبًا وطالبة، وكان أعرب وكيل الأزهر عن تقديره لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية، ووجه بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2023 علمي وتوزيع الدرجات

ما يتعلق بالمواد الدينية جاءت كالتالي: القرآن الكريم تحريري 30 درجة + 10 درجات شفوي = 40 درجة.

- الفقه 40 درجة.

- التفسير 40 درجة.

- التوحيد 40 درجة.

- الحديث تحريري 40 + شفوي 10 درجات = 50 درجة.

- مجموع المواد الدينية 210 درجات.

توزيع درجات العلمي للثانوية الأزهرية 2023

النحو 40 درجة.

- الصرف 40 درجة.

- البلاغة 40 درجة.

- الأدب والنصوص والمطالعة 40 درجة.

- مجموع درجات المواد العربية = 160 درجة.

أما فيما يتعلق بمجموع المواد الثقافية فجاءت كالتالي:

- اللغة الأجنبية 40 درجة.

- الجبر والهندسة الفراغية 15 + التفاضل والتكامل 15 درجة = 30 درجة.

- الرياضيات التطبيقية :- الاستاتيكا 15. الديناميكا 15 = 30 درجة.

- الفيزياء 60 درجة.

- الكيمياء 60 درجة.

- الأحياء 60 درجة.

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