بـ 59.34%| رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي فقط بعد اعتمادها رسميا

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، اليوم الخميس، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتفعيل رابط بوابة الأزهر للنتائج بالرقم القومي للطلاب.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وجاءت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العملي 59.34٪ من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات.

فيما بلغت نسبة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي مئوية 46.63٪، من إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.

و بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العملي 50738 طالبًا وطالبة، بينهم 27435 طالبًا بالمعاهد الأزهرية للبين، و23303 طالبة بمعاهد الفتيات.

فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي ٩٠٧٧١ طالبًا وطالبة، بينهم ٥٦٢٨٧ طالبًا بالمعاهد الأزهرية للبين، و٣٤٤٨٤ طالبة بمعاهد الفتيات.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

في السياق ذاته، فعلت مشيخة الأزهر الشريف، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادات الأزهرية لتمكين الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الضغط هنــا.

اختيار خدمات الأزهر الشريف.

الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أو الضغط على أيقونة نتائج الشهادات الأزهرية بالرقم القومي عبر رابط https://natiga.azhar.eg/?source=newsplash#.

الضغط على كلمة بحث.

تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 علمي

الأول: أسماء عبدالله عبدالله محمد السماحي، معهد فتيات أبوزيادة بكفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%. الأول مكرر: حبيبة السيد مصطفى، معهد فتيات كفر الشيخ، مجموع (649)، بنسبة 99.85%. الأول المكرر: عصام هلال مصطفى الحريري، معهد العامرية بالغربية، مجموع (649)، بنسبة 99.85%. الرابع: أسامة محمد رمضان محمد عراقي، معهد كفرالشيخ، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. الرابع مكرر: أشرقت إبراهيم صلاح السيد الهدهد، معهد فتيات السلطان راشد النموذجي بالقاهرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. الرابع مكرر: محمود حسين السيد، معهد كفر صقر بالشرقية، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. الرابع مكرر: مروة نورالدين أبوضيف عثمان، معهد فتيات الإمام على بن أبي طالب النموذجي بسوهاج، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. الرابع مكرر: مریم هشام عبدالعزيز علي فايد، معهد فتيات الدلنجات بالبحيرة، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. الرابع مكرر: هند أحمد شحاتة، معهد فتيات كفر الشيخ النموذجي، مجموع (648)، بنسبة 99.69٪. العاشر: أسماء محمد عبدالغفار، معهد فتيات دمنهور النموذجي بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: آية حسين طه محمد، معهد فتيات الشقر ببنى سويف، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: زينب بركات حسن، معهد فتيات نصرالله بالبحيرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: محمد على محمد على حسن، معهد صندلا بكفرالشيخ، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: محمد مصطفى عبدالوهاب، معهد حلمية الزيتون النموذجي بالقاهرة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: محمود سعد حسين عبدالسميع، معهد صفط اللبن بالجيزة، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: مروة خالد عيسى، معهد فتيات ميت النحال بالدقهلية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪. العاشر مكرر: يوسف عمر عمر عبدالعزيز، معهد الجديدة بالشرقية، مجموع (647)، بنسبة 99.54٪.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 97.94%. الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%. الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%. الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪ الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪ الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪ الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد ١٥ مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪ الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪ الثامن مكرر : ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪ العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪

أوائل الثانوية الأزهرية للمكفوفين 2023 أدبي

الأول: الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار من معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية بنسبة 93.33%. الثاني:الطالب بلال محمد جمعة من معهد أبو مندور بكفر الشيخ بنسبة 92.22%. الثالث: الطالب أحمد مقتدى صابر من معهد كامل عودة الخاص بالجيزة بنسبة 91.27%. الرابع: الطالبة أية محمد عجور من معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 90.16%. الخامس: الطالبة منة الله محمد أحمد من معهد فتيات الشقر ببني سويف بنسبة 90%.

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