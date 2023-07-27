الناجح يرفع إيده.. أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية فى قنا

أعلنت المنطقة الأزهرية في محافظة قنا، عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، وذلك عقب ظهور نتائج الامتحانات، والإعلان عن أوائل الجمهورية.

أوائل القسم العلمى

1- سندس سليمان حسنى حسن (معهد فتيات قوص)

2- بسملة محمود جابر مصطفى (معهد فتيات قنا النموذجى)

3- محمد عبدالرحمن أبوبكر (معهد نجع حمادي النموذجى)

4- نورا صبرى حسن محمد (معهد فتيات عمر فهمى بالشاورية)

5- بسملة أسعد أبوالمجد تغيان (معهد فتيات فرشوط)

أوائل القسم الأدبي (مبصر)

1- رانيا أبوزيد عزالعرب (معهد فتيات زليتم)

2- إسراء أبوالوفا حمادة (معهد فتيات فرشوط)

3- مريم يحيى أمين أحمد (معهد فتيات الزهراء بحجازة)

4- زينب الأدهم عبداللاه صادق (معهد فتيات المحارزة)

5- منة الله زارع عبدالراضي (معهد فتيات القمانة)

أوائل القسم الأدبي (كفيف)

1- محمد حسن عبدالله (معهد السديس)

2- حنين خالد محمد عباس (معهد فتيات قوص)

3- فاطمة عبدالعزيز حسب أحمد (معهد فتيات أبوشوشة)