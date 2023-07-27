الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الناجح يرفع إيده.. أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية فى قنا

الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية

أعلنت المنطقة الأزهرية في محافظة قنا، عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة، وذلك عقب ظهور نتائج الامتحانات، والإعلان عن أوائل الجمهورية.

أوائل القسم العلمى

1- سندس سليمان حسنى حسن (معهد فتيات قوص)
2- بسملة محمود جابر مصطفى (معهد فتيات قنا النموذجى)
3- محمد عبدالرحمن أبوبكر (معهد نجع حمادي النموذجى)
4- نورا صبرى حسن محمد (معهد فتيات عمر فهمى بالشاورية)
5- بسملة أسعد أبوالمجد تغيان (معهد فتيات فرشوط)

أوائل القسم الأدبي (مبصر)

1- رانيا أبوزيد عزالعرب (معهد فتيات زليتم)
2- إسراء أبوالوفا حمادة (معهد فتيات فرشوط)
3- مريم يحيى أمين أحمد (معهد فتيات الزهراء بحجازة)
4- زينب الأدهم عبداللاه صادق (معهد فتيات المحارزة)
5- منة الله زارع عبدالراضي (معهد فتيات القمانة)

أوائل القسم الأدبي (كفيف)

1- محمد حسن عبدالله (معهد السديس)
2- حنين خالد محمد عباس (معهد فتيات قوص)
3- فاطمة عبدالعزيز حسب أحمد (معهد فتيات أبوشوشة)

ئيس مجلس الوزراء استقبال الشكاوى استجابة أسماء أوائل أسماء أوائل الشهادة أعلنت اعلن

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

متوفرة كاملة| لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مصر تستعين بـ"هواوي" لتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

نتيجة الثانوية العامة 2023.. كنترولات التصحيح تطبق درجات الرأفة للطلاب المستحقين

ضبط شخص مطلوب في 142 سنة سجن بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟