الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

ظهرت الأن| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر للنتائج

جريدة الدستور

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي، اليوم الخميس 27 يوليو 2023، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال مؤتمر صحفي، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، تمهيدًا لنشر نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

وينشر "الدستور" رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادات الأزهرية، للاستعلام عن النتيجة من قبل الطلاب والطالبات الأزهرييين فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيلًا عن شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأجرى الإمام الأكبر اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 لتقديم التهنئة لهم وحثهم على المزيد من التفوق والنجاح.

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أوائل الثانوية الأزهرية 2023 

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 علمي

اسم الطالب

المعهد

المجموع

أسماء عبدالله السماحي

معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ

649 درجة بنسبة 99.85%

حبيبة السيد خليفة

معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ

649 درجة بنسبة 99.85%

عصام هلال الحريري

معهد العامرية بالغربية

649 درجة بنسبة 99.85%

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 أدبي 

 ثراء سمير الرشيدي

معهد فتيات ناهيا بالجيزة

المركز الأول

97.94%

حبيبة حمدي عبدالرحمن

معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة

المركز الثاني

97.46%

ندى حسين السعودي

معهد فتيات المحلة بالغربية

المركز الثاني مكرر

97.46%

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 علمي
أوائل الثانوية الأزهرية 2023 أدبي 

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 الأدبي للمكفوفين

اسم الطالبالمعهد المجموع والترتيب 
ياسمين عبد الفتاح النجارمعهد فتيات أكوة الحصة بالغربية الأول فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 93.33%
بلال محمد جمعةمعهد أبو مندور بكفر الشيخالثاني فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 92.22%
أحمد مقتدى صابرمعهد كامل عودة الخاص بالجيزةالثالث فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 91.27%
أية محمد عجورمعهد فتيات أويش الحجر بالدقهليةالرابع فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 90.16%
منة الله محمد أحمدمعهد فتيات الشقر ببني سويفالخامس فى الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 90%

رابط بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي 2022- 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الضغط هنــا.
  • اختيار خدمات الأزهر الشريف.
  • الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أو الضغط على أيقونة نتائج الشهادات الأزهرية بالرقم القومي  عبر رابط https://natiga.azhar.eg/?source=newsplash#.
  • كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب.
  • الضغط على كلمة بحث.
  • تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

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