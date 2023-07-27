ظهرت الأن| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر للنتائج

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف، اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي، اليوم الخميس 27 يوليو 2023، من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال مؤتمر صحفي، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، تمهيدًا لنشر نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

وينشر "الدستور" رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الشهادات الأزهرية، للاستعلام عن النتيجة من قبل الطلاب والطالبات الأزهرييين فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور محمد الضويني، وكيلًا عن شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأجرى الإمام الأكبر اتصالات هاتفية بالطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 لتقديم التهنئة لهم وحثهم على المزيد من التفوق والنجاح.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 علمي اسم الطالب المعهد المجموع أسماء عبدالله السماحي معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ 649 درجة بنسبة 99.85% حبيبة السيد خليفة معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ 649 درجة بنسبة 99.85% عصام هلال الحريري معهد العامرية بالغربية 649 درجة بنسبة 99.85% أوائل الثانوية الأزهرية 2023 أدبي ثراء سمير الرشيدي معهد فتيات ناهيا بالجيزة المركز الأول 97.94% حبيبة حمدي عبدالرحمن معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة المركز الثاني 97.46% ندى حسين السعودي معهد فتيات المحلة بالغربية المركز الثاني مكرر 97.46%

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 علمي

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 أدبي

أوائل الثانوية الأزهرية 2023 الأدبي للمكفوفين

اسم الطالب المعهد المجموع والترتيب ياسمين عبد الفتاح النجار معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية الأول فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 93.33% بلال محمد جمعة معهد أبو مندور بكفر الشيخ الثاني فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 92.22% أحمد مقتدى صابر معهد كامل عودة الخاص بالجيزة الثالث فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 91.27% أية محمد عجور معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية الرابع فى نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 90.16% منة الله محمد أحمد معهد فتيات الشقر ببني سويف الخامس فى الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للمكفوفين بنسبة 90%

رابط بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي 2022- 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية من خلال الضغط هنــا.

اختيار خدمات الأزهر الشريف.

الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 أو الضغط على أيقونة نتائج الشهادات الأزهرية بالرقم القومي عبر رابط https://natiga.azhar.eg/?source=newsplash#.

كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب.

الضغط على كلمة بحث.

تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

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فعال.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة الأزهر

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اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023

رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وأسماء الأوائل