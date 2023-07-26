الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وأسماء الأوائل

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، عن الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، بالتزامن مع إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024.

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري بتفوقهم، وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج برقم الجلوس فقط (من هنا).

أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب:

  1. أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )
  2. حبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)
  3. عصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%

 وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة:

  1. ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%
  2. وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%.
  3. كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%.

 والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ) بنسبة 92.22%.

 بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%.

 وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%.

 في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%. 

أوائل الثانوية الأزهرية بالغربية: "شكرًا لمن دعمنا طوال فترة الدراسة"

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الخميس، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

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