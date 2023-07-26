أوائل الثانوية الأزهرية بالغربية: "شكرًا لمن دعمنا طوال فترة الدراسة"

أعرب الطالب عصام هلال، الأول على الثانوية الأزهرية ابن قرية العامرية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، عن رغبته فى الالتحاق بكلية الطب حتى يتخرج طبيبًا ليقوم بالكشف على الفقراء والمحتاجين ويقدم خدمته العلاجية للمجتمع.

كما أعرب الطالب المتفوق بالثانوية الأزهرية، عن رغبته في مقابلة فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والالتحاق بكلية طب جامعة الأزهر لعلاج الفقراء.

وقال الطالب عصام هلال: "شكرًا لمن دعمني من أفراد أسرتي طوال فترة دراستي والحمد لله على توفيق الله عز وجل وصلاتي وحفظ القرآن الكريم فعلًا كان سبيل تحقيق إعجاز وإنجاز التفوق".

من جانبها، عبرت الطالبة ياسمين عبدالفتاح، الأولى على الثانوية الأزهرية على القسم الأدبي مكفوفين، عن سعادتها الغامرة بتفوقها بالرغم من أنها كانت لا تتوقع أن تكون الأولى وخاصة أنها كانت الأولى على الجمهورية فى الشهادتين الإعدادية والابتدائية من قبل في النتائج السابقة.

وأكدت الطالبة، أن شيخ الأزهر قام بالاتصال بوالدها وهو كان فى عمله ليخبره بالنتيجة وعند سماعي الخبر سجدت شكرًا وحمدًا لله عز وجل، فهو صاحب العطاء والفضل أولًا وأخيرًا.

وأضافت الطالبة، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنها كانت تذاكر دروسها بمتوسط ٦ ساعات يوميًا وأنها كانت تحصل على دروس فى كل المواد من خلال مجموعات التقوية بالمدارس، مشيرة إلى أنها حافظة لكتاب الله وهى فى نهاية المرحلة الابتدائية.

وطالبت الطالبة ياسمين، الأولى على مستوى الجمهورية، فضيلة الإمام شيخ الأزهر بالموافقة على "عُمرة لوالدها ووالدتها"، مكافأة لهما نظير تعبهما معها خلال الفترة الماضية ورعايتهما لها أثناء فترة الدراسة وتقديم الدعم والرعاية لها.

وقدمت الطالبة ياسمين، الشكر إلى جميع المدرسين والأقارب الذين ساعدوها فى الدراسة وكل من قدم لها معروفًا في طريق الدراسة مما كان سببًا في تفوقها.