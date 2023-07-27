الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

تنشر بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 خلال الساعات القادمة، بعد أن انتهت عمليات تصحيح وتدقيق الامتحانات، والتي شارك فيها 22428 مصححًا للتصحيح فى 16 مركزًا على مستوى الجمهورية.

كما انتهت إدارة الأزهر من مراجعة وتدقيق النتائج على أن يتم إعلان أسماء اوائل الثانوية الأزهرية اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. 

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والتي تكون متاحة للطلاب من كافة المحافظات، كما سيتم توفيرها في المعاهد الأزهرية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة 3 ثانوي أزهر باتباع الخطوات التالية: 

الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 وأسماء الأوائل

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الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية واختيار خدمات الأزهر الشريف، ومنها نتائج الامتحانات أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: https://natiga.azhar.eg/?source=newsplash.

ثم الضغط على أيقونة نتيجة 3 ثانوي أزهر  الدور الأول 2022-2023، وكتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على زر النتيجة، فتظهر نتيجة الثانوية الأزهرية والتي ستكون متاحة بعد ساعات قليلة من الآن.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 

يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 على أن يتم إعلانها اليوم الخميس الساعة 12 ظهرًا.

 ويبث الأزهر المؤتمر الصحفي الذي يتم فيها إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة واعتمادها بأقسامها« العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة» على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قد انهوا امتحاناتهم 2 يوليو الجاري، بعد أن بدأت 4 يونيو المنصرم، وحصل فيها الطلاب على أجازة عيد الأضحى المبارك، ثم استكملوا الامتحانات، وبدأت عمليات التصحيح جنبًا إلى جنب مع استمرار الامتحانات. 

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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 وتوزيع درجات المواد

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رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الدستور برقم جلوسك

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