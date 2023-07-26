الخامسة على مستوى الجمهورية ببني سويف: فوجئت بمكالمة شيخ الأزهر لتهنئتى

أكدت منة الله محمد أحمد، الطالبة بمعهد فتيات الشقر بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد حصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية بنسبة 90% بالشعبة الأدبية، أن الحفاظ على الصلاة في مواعيدها، وبر الوالدين، وحرصها على ترديد الأذكار، هو سبب تفوقها.

وقالت منة الله، إنها فوجئت بمكالمة هاتفية من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتقديم التهنئة بحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، وتوالت بعدها المكالمات من بعده، من وكيل الأزهر ومسؤولي الأزهر ببني سويف والفشن، لتهنئتها بالتفوق وتحقيق مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية.

وتابعت: أنني أحرص على تأدية الصلاة في مواعيدها، فضلًا عن الالتزام بالأذكار خاصة ذكري التوحيد والحوقلة "لا اله الا الله" و"لا حول ولا قوة إلا بالله" فكانا لي بمثابة المهدئات في أوقات المذاكرة وأيام الإمتحانات، حيث يرجع الفضل في تفوقي ليقيني بالله، ثم دعم ومساندة جميع أفراد أسرتي، خاصة والدتي التي لها الفضل الأكبر فيما حققته، وكذلك معلمتي "هاجر محمد" معلمة المواد الشرعية بالمعهد، لافتة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من ضمن المتفوقين، لكنها فوجئت بتحقيقها المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

ووجهت الطالبة، حديثها للطلاب والطالبات المقدمين على الثانوية الأزهرية في العام الجديد، قائلة: عليكم بالحفاظ على الصلاة وبر الوالدين، وحسن الظن بيقين الله "فأنا اليقين بالله يغير حسابات البشر"، موضحة أنها ستتناقش مع أسرتها في اختيار الكلية، وإن كانت رؤيتها تتجه إلى كليتي "الإقتصاد والعلوم السياسية" أو "اللغات والترجمة".

وقالت والدة "منة الله"، إن والدها يعمل في بيع البطاريات، ولديهم 7 بنات، وتأتي "منة الله" في الترتيب الثالث بين شقيقاتها الستة، لافتة إلى أنها كانت تتوقع تحقيق أبنتها مركزًا متقدمًا على مستوى الجمهورية، بعدما حققت شقيقتها الكبرى "هاجر" مركزًا بين أوائل المحافظة منذ ثلاث سنوات.