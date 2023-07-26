الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرابعة على الثانوية الأزهرية بالدقهلية: "أرغب فى الالتحاق بكلية لغات وترجمة"

الطالبه
الطالبه

لم يمنعها فقدان بصرها من تحقيق المركز الرابع ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، حيث حصلت الطالبة آية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) على المركز الرابع بنسبة 90.16%.

وقالت آية محمد، إنها سعيدة بنتيجتها وكانت تتمنى الحصول على المركز الأول لكن الخيرة فيما اختاره الله، مشيرة إلى أنها علمت بحصولها على المركز الرابع من خلال مكالمة فضيلة شيخ الأزهر.

وأوضحت الطالبة، أنها لحظة معرفتها بالنتيجة شعرت بالصدمة والسعادة البالغة وكأنها فى حلم جميل.

وأشارت الطالبة، إلى أن رغبتها دخول كلية لغات وترجمة، مؤكدة حبها وشغفها للغة الإنجليزية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنها كانت تذاكر من ٥ لـ٦ ساعات يوميًا بخلاف الدروس الخصوصية.

وكان الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أجرى اتصالات هاتفية، هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية.

المركز الرابع أوائل الثانوية الأزهرية ايه محمد اويش الحجر الدقهلية

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