الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

يعلن الأزهر الشريف، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، خلال مؤتمر صحفي، عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م.

ويعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.  

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الصف الثالث الثانوي الأزهري بتفوقهم، وأعرب عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

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