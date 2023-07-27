الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية وذلك عقب إعلان أسماء أوائل طلاب الشعب الدراسية وإجراء الاتصالات الهاتفية بهم لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي للعام الدراسي الحالي 2022_2026 حيث يشعر الطلاب بالقلق اتجاه نتائجهم.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

خصص قطاع المعاهد الأزهرية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الحصول على نتائج طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي الحالي 2022_2023 وذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا) ويأتي ذلك في إطار الخدمات الرقمية التي يقدمها الأزهر الشريف للطلاب وأولياء أمورهم وإنجاز كافة الإجراءات التي من شأنها عدم إهدار الوقت وتقليل الجهد المبذول.

يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أعلن عن أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية ( علمي، أدبي ، المبعوث) وقد أجرى اتصالا هاتفيا بهم لتهنئتهم على حصولهم على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية ليقتضى بهم باقي الطلاب في حياتهم الدراسية.

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فعال.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس الرسمي عبر بوابة الأزهر

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اليوم.. الأزهر يعلن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022_2023

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 والتي جاءت كما يلي:-

أوائل الشعبة العلمية

المركز الأول الطالبة أسماء عبد الله السماحي وحصلت على مجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.

المركز الأول مكرر الطالبة حبيبة السيد خليفة وحصلت على مجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.

المركز الأول مكرر الطالب عصام هلال الحريري وحصل على مجموع 649 درجة بنسبة 99.85%.


أوائل الشعبة الأدبية

المركز الأول الطالبة ثراء سمير الرشيدي وحصلت على مجموع 617 درجة بنسبة 97.94%.

المركز الثاني الطالبة حبيبة حمدي عبد الرحمن وحصلت على مجموع 617 درجة بنسبة 97.46%.

المركز الثاني مكرر الطالبة ندى حسين السعودي وحصلت على مجموع 617 درجة بنسبة 97.46%.

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متاح رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

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الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتيجة طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

يفعل رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس
للعام الدراسي الحالي 2022_2023 بعد قليل وذلك حتى يستطيع كافة الطلاب معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية التي خضع لدراستها خلال العام الدراسي لطلاب الشعب الدراسية.

 

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رابط نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023

موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية رابط نتيجة الشهادة الثانوية نتيجة الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية الأزهرية رقم الجلوس أسماء أوائل طلاب الشعب قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية طلاب الصف الثالث الثانوي الدكتور احمد الطيب

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رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي

ظهرت الأن| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر للنتائج

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