الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة "ديلر الآيس" فى الجيزة للمحاكمة الجنائية

محاكمة
محاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة ديلر مخدرات للمحاكمة الجنائية بتهمة بترويج مخدر "الآيس" على عملائه في الجيزة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم باتجاره في مخدر "الآيس" عقب القبض عليه بالجيزة، وقال إنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه بمحيط مسكنه وبعدة مناطق أخرى في الجيزة. 

وأرشد المتهم عن هوية تاجر المواد المخدرة الذى تحصل منه على المخدر، كما اعترف بتخزينه بمسكنه تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتم القبض على المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بتردد عاطل بين عدد من المتعاطين لترويج المواد المخدرة بينهم، في عدة مناطق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر "الآيس"، اعترف بالاتجار بها، وهاتفان محمولان للتواصل مع متعاطي المواد المخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.

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