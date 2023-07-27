رئيس الاتحاد الإفريقى: الصراع الروسى- الأوكرانى لم يتغير بعد زيارتنا الدولتين

قال رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، إن الدول المشاركة في مبادرة السلام الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تستسلم أو تتخلى عن المبادرة، وتعتزم عقد جلسة مناقشات جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "عثماني" أن رؤيته للصراع لم تتغير بعد زيارة زعماء دول المبادرة إلى روسيا وأوكرانيا، موضحًا: "لقد اتفقنا كدول في المبادرة على إعداد مذكرة لتحديد كيفية متابعة الوضع، ولكن ما نشهده هذه الأيام أن الوضع أسوأ، ومع ذلك فلن نستسلم".

وتابع أن القمة القادمة (القمة الروسية الإفريقية الثانية) ستكون فرصة جديدة للقاء الرئيس الروسي، وذلك لإحياء المبادرة وتحقيق نتائج إيجابية، موضحاً أن مبادرة السلام الإفريقية هي مبادرة توافقية.

وأشار إلى أنه في فبراير الماضي جرى تشكيل تجمع لمناقشة الأمر، وتم تحديد بعض الزعماء الذين سيتولون زمام المبادرة، ويأمل في إشراك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وبعض زعماء القارة الآخرين.