الخميس 27 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الاتحاد الإفريقى: الصراع الروسى- الأوكرانى لم يتغير بعد زيارتنا الدولتين

غزالي عثماني
غزالي عثماني

قال رئيس جزر القمر، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، إن الدول المشاركة في مبادرة السلام الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية لن تستسلم أو تتخلى عن المبادرة، وتعتزم عقد جلسة مناقشات جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

وأضاف "عثماني" أن رؤيته للصراع لم تتغير بعد زيارة زعماء دول المبادرة إلى روسيا وأوكرانيا، موضحًا: "لقد اتفقنا كدول في المبادرة على إعداد مذكرة لتحديد كيفية متابعة الوضع، ولكن ما نشهده هذه الأيام أن الوضع أسوأ، ومع ذلك فلن نستسلم".

وتابع أن القمة القادمة (القمة الروسية الإفريقية الثانية) ستكون فرصة جديدة للقاء الرئيس الروسي، وذلك لإحياء المبادرة وتحقيق نتائج إيجابية، موضحاً أن مبادرة السلام الإفريقية هي مبادرة توافقية.

وأشار إلى أنه في فبراير الماضي جرى تشكيل تجمع لمناقشة الأمر، وتم تحديد بعض الزعماء الذين سيتولون زمام المبادرة، ويأمل في إشراك رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، وبعض زعماء القارة الآخرين.

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تفاصيل تلقيها طلبات تسوية موقف التجنيد للمصريين المقيمين بالخارج

حالة وفاة و62 مصابًا بسبب غاز الكلور فى قنا.. إحالة المتسببين للنيابة وصرف تعويضات

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلية للتاجر والمستهلك

الآن.. مؤشرات نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

متاح.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ارتفاع مصابى استنشاق مادة الكلور بقنا لـ20 مصابًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا