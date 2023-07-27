رئيس الاتحاد الإفريقى: زيلينسكى وضع شروطًا مسبقة قبل أى محادثات مع موسكو

كشف رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، غزالي عثماني، عن أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في أي محادثات مع موسكو، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس.

وقال عثماني إن زيلينسكي خيّب توقعات دول المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية، بغيابه عن قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في نيروبي منتصف الشهر الجاري.

وأضاف ردًا على سؤال حول نتائج زيارة أطراف المبادرة إلى كييف ولقائهم مع زيلينسكي الشهر الماضي: "قيّمنا الوضع بأكمله مع زيلينسكي وأوصيناه بالجلوس إلى طاولة النقاش".

وأردف: "للأسف يرغب بوضع شروط مسبقة قبل الانخراط في مباحثات مع موسكو، هذا أمر مفهوم ولكنه غير مبرر، لأننا نتناقش من أجل إيجاد حل، وإن كانت لدينا حلول قبل المناقشة، فلماذا نلجأ للمباحثات؟".