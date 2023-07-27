الإمارات تعلن وفاة الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبى.. وتنكيس الأعلام 3 أيام

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي جاء نصه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.