الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

داو جونز الأمريكى يسجل أطول سلسلة مكاسب يومية على الإطلاق

مؤشر داو جونز المركب
مؤشر داو جونز المركب الأمريكي

ارتفع مؤشر داو جونز المركب الأمريكي، بنهاية تعاملات الأربعاء، بنحو 0.23 بالمئة، ليغلق عند مستوى 35,502 نقطة، محققا مكاسب لليوم الـ13 على التوالي، وهي أكبر سلسلة مكاسب يومية يسجلها على الإطلاق.

وجاءت ارتفاعات المؤشر الأمريكي عقب قرار المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، والذي فتح الباب أمام مزيد من الزيادات مستقبلا.

في المقابل أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض طفيف بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 4566.75 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.12 بالمئة إلى مستوى 14127.28 نقطة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، معدل الفائدة الرئيسي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.

وقال المصرف المركزي الأمريكي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".

وتبنت "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" التي تحدد أسعار الفائدة لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر.

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