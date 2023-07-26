الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع: اهتمام كبير من الرئيس السيسى بسياحة اليخوت

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كل سفينة تحتاج من 4 إلى 6 مرشدين للعبور من قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن المرشدين حققوا ملحمة كبيرة في سرعة تعويم أي سفينة يحدث بها عطل.

وأوضح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسياحة اليخوت، لافتًا إلى أنه توجد تسهيلات كبيرة لتنشيط سياحة اليخوت في مصر. 

وأشار إلى أنه تم اختصار مدة استخراج تصريح سياحة اليخوت إلى 30 دقيقة. 

وبيّن أن قناة السويس حققت منذ التأميم قبل 67 عامًا، نحو 144 مليار دولار، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة عبور السفن من المجرى الملاحي، كما ساهمت في زيادة دخل القناة من 4 مليارات إلى 9 مليارات دولار. 

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