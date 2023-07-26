الفريق أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة وراء ارتفاع الإيرادات لـ9 مليارات دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم عبور مليون و71 ألف سفينة منذ تأميم قناة السويس.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" للإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد”، أن قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة دخل القناة من 4 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار.

وأكد أنه تم سداد كل الأموال التي طرحها المصريين في قناة السويس الجديدة وعوائدها، لافتاً إلى أن إيرادات قناة السويس الجديدة ردت بقوة على الشائعات التي رددها أهل الشر عليها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن إيرادات قناة السويس ارتفعت 700 مليون دولار سنويًا، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع تضاعف عدد السفن والدخل المالي بعد حفر قناة السويس الجديدة.