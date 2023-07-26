كيف يمكن التخلص من المشاعر والذكريات السلبية عن طريق تمارين "برمجة العقل"؟

قالت الدكتورة سحر النمر، باحثة في علوم الطاقة، إن أسوأ مشاعر من الممكن أن تواجه الإنسان هي مشاعر الخوف والصدمات، ويتم تخزينها في العقل الباطن.

وأضافت النمر خلال لقاءها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر فضائية dmc، أن هناك وسائل يتم من خلالها برمجة العقل الباطن، وهي الكتابة، القراءة، السمع، والكلام، مؤكدة أن هذه تعتبر أكثر المؤثرات التي تدخل المعلومات إلى العقل الباطن.

وأوضحت، أن أغلب الناس تقوم بكتابة أمنياتها بطريقة خاطئة، أو الدعاء بشكل خاطيء، مثل يارب لا أرى شيء سيء، لافتة إلى أن الطريقة الصحيحة هي التعبير بشكل إيجابي عن رغباتنا وأحلامنا.

وأشارت الدكتورة سحر النمر، إلى أن الكتابة تعتبر من أقوى طرق البرمجة للعقل الباطن، كما أن السمع يؤثر بشكل قوي جدا، وبالتالي يجب كتابة الأهداف حتى تكون واضحة أمام العين بشكل صحيح، حيث تعتبر الكتابة من أقوى طرق برمجة العقل.