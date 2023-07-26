الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أوائل الثانوية الأزهرية.. حبيبة تصف شعورها بمكالمة الإمام الأكبر

الطالبة حبيبة حمدى
الطالبة حبيبة حمدى

عبرت الطالبة حبيبة حمدى، الثانية على الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، عن حالة ذهول وصدمة منذ مكالمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التي تعتبرها مكافأة خاصة لهذا النجاح، مشيرة إلى أن المكالمة لا تقل أهمية عن حصولها على المركز الأول.

وقالت حبيبة، إن أكثر ما يجعلها سعيدة في تلك اللحظة شعور أهلها بالفخر بعد هذا النجاح، لأن لهم دورًا كبيرًا في حصولها على هذا المركز.

وتابعت: أوقات المذاكرة كانت قليلة وليست لها نظام محدد، ولم تضغط على نفسها بأكثر من اللازم، وأساتذة المعهد كان لهم دور كبير في الشرح والمراجعة.

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