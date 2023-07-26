الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الذكرى العاشرة للتفويض.. المصريون يطالبون السيسى بخوض الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيلمًا وثائقيًا عن التفويض الذي طالب به الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، حينما دعا المصريين بالنزول للميادين لتفويض القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والتصدي للعنف في المجتمع، وإنقاذ البلاد، بعد ارتكاب جرائم بحق مصر.

ورصد الوثائقي تفويضًا آخر للسيسي، لتحقيق ما بشرت به خارطة طريق المستقبل ونزولًا على رغبة الجماهير، حيث لبى المشير عبدالفتاح السيسي، حينها، نداء الأمة بخوض الماراثون الرئاسي بموجب تفويض آخر تولى على إثره مسئولية الحكم عام 2014.

وعلق الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام" على هذا التفويض قائلًا: "أعتقد أن هذا التفويض الخاص من المصريين ومطالبة وزير الدفاع المشير السيسي بخوض معركة انتخابية كان بمثابة ولادة قناعة مصرية أن هذا القائد الذي استطاع أن ينجي المصريين في نجاح ثورة 30 يونيو يمتلك مقومات الزعامة والحضور من أجل إذكاء الروح الوطنية للشعب المصري وعودة الأمن والاستقرار".

كما أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمتلك كاريزما خاصة، فهو قائد عسكري استطاع في لحظة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية أن ينقذ مسيرة شعبه ووطنه.

فيما أكد الدكتور بشير عبدالفتاح، الكاتب الصحفي بالأهرام: "الرجل لم يكن يرغب في ذلك ولم يكن متحمسًا لرئاسة مصر، لكنه رضخ للإرادة الشعبية مجددًا مثلما استجاب لها في مرات ماضية".

وأضاف: "الرئيس السيسي أنهى أزمة كادت تعصف بأمن البلاد في 3 يوليو 2013، تصدى للإرهاب الذي يهدد وحدة وأمن واستقرار مصر، ثم استجاب وترشح للرئاسة حتى يواصل المسيرة".

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