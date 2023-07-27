موقع الوزارة الرسمي| رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.. ارتفعت معدلات البحث عنه عبر محرك البحث الأشهر “جوجل” بين الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، للحصول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، للدخول عليه فور إعلان النتيجة واعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويوفر موقع “الدستور” عبر التقرير التالي، رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم، الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال الدخول إلى موقع مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الفني، من خلال الرابط التالي:http://thanwya.emis.gov.eg/.

علي أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الثانوية العامة، ووضع رقم الجلوس، ثم يقوم بالضغط على عرض النتيجة، وستظهر بدرجات كل مادة والمجموع الكلي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا لتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير أن نتيجة الامتحانات مبشرة، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 في مؤتمر صحفي مرتقب للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم.

وتفتح وزارة التربية والتعليم، فتح باب التظلمات أمام طلاب الثانوية العامة من نتائج 2023، في اليوم التالي لإعلان نتيجة ثانوية 2023 رسميًا، لمدة شهر من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها وإعلانها رسميا.

جدير بالذكر أن كنترولات التصحيح، تقوم بجمع ورصد الدرجات جميع الطلبة والطالبات، واختيار قائمة الأوائل على مستوى الـ 3 شعب.

قد يهمك..

مطلع الأسبوع المقبل.. الموعد المحتمل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

مجانا| رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور لجميع الطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2023.. 8 معلومات مهمة عن أوائل الثانوية العامة 2023