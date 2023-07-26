تشغل دعاء الفجر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 بال الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض خاصة الراغبين في إحياء ساعات الليل المتأخرة بكافة العبادات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء الصلاة أو التسبيح أو قراءة القرآن أو الاستغفار رغبة في خير الدنيا والآخرة.



دعاء الفجر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

يقدم الدستور للقراء دعاء الفجر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 وأدعية الصباح وفقا الصيغ المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون من الله سبحانه وتعالى وهى كما يلي:-

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك .. اللهم إياك نعبد واياك نستعين .. ونرجو رحمتك ونخشى عذابك.. اللهم برحمتك الواسعة عمنا .. واكفنا شر ما أهمنا و أغمنا .. وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة النبوية توفنا وأنت راض عنا.

اللهم أدخل السكينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوهنا والسعادة في بيوتنا .. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم .. فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه .. اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر لي أمري.

اللهم مع ساعات فجرنا هذا نسألك لا تكسر قلب دعاك وهو منتظر منك فرج قريب .. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وتوفيق.

اللهم يا مغير الأحوال غير حالي لأحسن حال .. وسخر لي حظوظ الدنيا وما تعلم أنه خير لي .. وأصرف عني وعن كل المسلمين كل ما هو شر .. اللهم بشرنا بكل خير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرتك زكريا بيحيي.. إنك على كل شيء قدير.



اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمرنا اختر لنا ما هو خير لنا .. اللهم لا تثقل بنا أرضا ولا تكره بنا عبدا .. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم أرحنا من مهموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

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