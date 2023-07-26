أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة الراغبين في البناء وتشطيب الشقق والوحدات السكنية والمحلات التجارية ويعرض التقرير التالي أسعار مواد البناء من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية في ظل استقرار أسعار صرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وهى كما يلي:-

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 35000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 33500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 34500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 33700 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 33500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 32000 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 32500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو 32300 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 33400 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 35500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 34500 جنيه.

سجل طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 33500 جنيه.



سعر الاسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1750 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1683 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1693 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1830 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1680 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1710 جنيه.

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