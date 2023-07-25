الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائد القوات البحرية يلتقى نظيره العمانى لبحث العلاقات الثنائية

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية يلتقى نظيره العماني

استقبل الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية المصرية اللواء الركن بحرى سيف بن ناصر بن محسن الرحبى قائد القوات البحرية السلطانية العمانية والوفد المرافق، خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية والتى استمرت عدة أيام .
بدأت الزيارة بعقد جلسة مباحثات ثنائية، تناولت عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والسلطانية العمانية الشقيقة، لدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين وتنسيق الجهود لمجابهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وبما يتناسب مع دور مصر المحورى كقوة مؤثرة بالمنطقة.
وفى سياق متصل، قام قائد القوات البحرية المصرية ونظيره العمانى بجولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية شملت زيارة شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة فى إنتاج العديد من الوحدات البحرية، كذلك مراحل بناء الفرقاطة طراز "ميكو"، وعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.
يأتى ذلك تأكيدًا على الروابط التاريخية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

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