الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات

ترتفع معدلات البحث عن لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023 كي يجري الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تحتاج إلى اختبارات القدرات من أجل القبول بها بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة. 

لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023 

نعرض في التقرير التالي لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023 والخطوات التي يحتاجها التسجيل. 

يتاح تسجيل اختبارات القدرات من خلال موقع مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وهو الموجود هنا 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ثم اختيار  (تسجيل اختبار القدرات  (الان الحجز مفتوح لأداء اختبار القدرات لعام 2023)

اضغط هنا للحجز لأداء اختبار القدرات لعام 2023

بعد الضغط تظهر صفحة جديدة وهي 

الحجــز لأداء امتحان القدرات

يتم اختيار مصدر الشهادة الحاصل عليها الطالب الراغب في إجراء اختبارات القدرات وهي من الآتي:

اختيار مصدر الشهادة التي حصلت عليها اولا 

- المدارس الثانوية العامة نظام عام واحد حديث

-  مدارس STEM   للعلوم والتكنولوجيا 

- مدارس النيل Grade 11

- مدارس البعثة المصرية بالسودان

ثم بعد الاختيار يتم تسجيل رقم جلوس الطالب ورقم البطاقة والرقم الظاهر في الشاشة أمامه والضغط على كلمة دخول

 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023.. ورابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

التعليم العالى: 90 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

 

كليات اختبارات القدرات 2023 

 

ثم يتم اتباع الخطوات اللازمة الخاصة بكل كلية ونظام اختباراتها 

من هذا الرابط 

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/Index3.aspx

  • نظام اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية
  • نظام اختبار القدرات للقبول بكليات الفنون التطبيقية
  • نظام اختبارات القدرات للقبول بكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان
  • نظام اختبارات القدرات للقبول بكليتى التربية الفنية بجامعتى حلوان – المنيا
  • اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية موسيقية
  • اختبارات القدرات بكلية التربية ( شعبة التربية الموسيقية )بالاسماعلية
  • اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية ( شعبة التربية الفنية )
  • اختبارات القدرات الفنية بكليتى التربية ( شعبة التربية الفنية ) الاسماعيلية – السويس
  • نظام اختبار القدرات للقبول بكليات الفنون الجميلة( فنون – عمارة)
  • نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التربية النوعية ( شعبة المسرح التربوى )

 بعد التسجيل في الكلية الراغب الطالب في إجراء اختباراتها يتوجه إلى المقر المحدد له لاداء الاختبارات وفي الموعد المحدد بعد طباعة الإيصالات التي تحتوي على التاريخ والميعاد.

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تنسيق الجامعات 2023.. 97 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

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لجنة من "الأعلى للجامعات" لتفقد اختبارات القدرات بـ"فنون الأقصر"

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