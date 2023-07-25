ترتفع معدلات البحث عن لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023 كي يجري الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تحتاج إلى اختبارات القدرات من أجل القبول بها بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة.

لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023

نعرض في التقرير التالي لينك تسجيل اختبارات القدرات 2023 والخطوات التي يحتاجها التسجيل.

يتاح تسجيل اختبارات القدرات من خلال موقع مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وهو الموجود هنا

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

ثم اختيار (تسجيل اختبار القدرات (الان الحجز مفتوح لأداء اختبار القدرات لعام 2023)

اضغط هنا للحجز لأداء اختبار القدرات لعام 2023

بعد الضغط تظهر صفحة جديدة وهي

الحجــز لأداء امتحان القدرات

يتم اختيار مصدر الشهادة الحاصل عليها الطالب الراغب في إجراء اختبارات القدرات وهي من الآتي:

اختيار مصدر الشهادة التي حصلت عليها اولا

- المدارس الثانوية العامة نظام عام واحد حديث

- مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا

- مدارس النيل Grade 11

- مدارس البعثة المصرية بالسودان

ثم بعد الاختيار يتم تسجيل رقم جلوس الطالب ورقم البطاقة والرقم الظاهر في الشاشة أمامه والضغط على كلمة دخول

كليات اختبارات القدرات 2023

ثم يتم اتباع الخطوات اللازمة الخاصة بكل كلية ونظام اختباراتها

من هذا الرابط

https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/Index3.aspx

نظام اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية

نظام اختبار القدرات للقبول بكليات الفنون التطبيقية

نظام اختبارات القدرات للقبول بكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

نظام اختبارات القدرات للقبول بكليتى التربية الفنية بجامعتى حلوان – المنيا

اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية موسيقية

اختبارات القدرات بكلية التربية ( شعبة التربية الموسيقية )بالاسماعلية

اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية ( شعبة التربية الفنية )

اختبارات القدرات الفنية بكليتى التربية ( شعبة التربية الفنية ) الاسماعيلية – السويس

نظام اختبار القدرات للقبول بكليات الفنون الجميلة( فنون – عمارة)

نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات التربية النوعية ( شعبة المسرح التربوى )

بعد التسجيل في الكلية الراغب الطالب في إجراء اختباراتها يتوجه إلى المقر المحدد له لاداء الاختبارات وفي الموعد المحدد بعد طباعة الإيصالات التي تحتوي على التاريخ والميعاد.