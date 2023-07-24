لجنة من "الأعلى للجامعات" لتفقد اختبارات القدرات بـ"فنون الأقصر"

أعلنت جامعة الاقصر، برئاسة د.حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، استقبال لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات التي بدأت في 15 يوليو، وتستمر حتى 3 أغسطس، داخل كلية الفنون الجميلة.

وأوضحت الجامعة أن اللجنة تفقدت الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، برفقة الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد حمدي عبدالحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم الطلابي وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وبعد انتهاء الجولة داخل كلية الفنون الجميلة زار أعضاء اللجنة، د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر فى مكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وأشاد أعضاء اللجنة بالنظام المتبع في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والإجراءات المتخذة للتسهيل على الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وقال د.حمدي محمد حسين، لأعضاء اللجنة، إن الجامعة عملت على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية؛ للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات.

كما أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة د.حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، إنه حرصاً على مصالح الطلاب، وتعويضاً عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري، عن مد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون الجميلة التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى الخميس الموافق 3 أغسطس القادم، وفي إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث.

وتجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي وعلى رأسها كلية الفنون الجميلة؛ مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال، حيث تهيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطلاب سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg لأداء اختبارت القدرات.

وعقد مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والقيادات بالجامعة، جلسته رقم (23)، برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود النوبى، مدير المركز، وعمداء الكليات، وجمال سيد، أمين عام الجامعة، حيث شهدت الجلسة عرض حسابات المركز الختامية عن النصف الثاني من العام المالي 2022 – 2023 وعرض الكتيب المصور عن إنجازات المركز وإمكاناته واعتماد اللائحة الجديدة لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما وافق أعضاء مجلس إدارة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، على عقد دورة TOT مكثفة بتكلفة مخفضة، وجرى عرض الجدول الزمني التنظيمي لأعمال المركز واعتماد الخطة التدريبية عن الدورات التي تم تنفيذها في شهور (مايو ويونيو ويوليه)، واعتماد خطة التدريب والجدول الزمني التنظيمي المقترح لشهور (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) من العام الجاري 2023.