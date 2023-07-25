الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة

حادث إطلاق نار فى
حادث إطلاق نار فى إسرائيل

أطلق مسلحون، مساء الاثنين، النار على حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة شمالي الضفة الغربية، دون وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وقعت قبل قليل عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب قرية حوارة ".

وأوضح أن إطلاق النار أسفر عن وقوع أضرار في الحافلة، دون وقوع إصابات بين ركابها.

ولم يوضح الجيش ما إن كانت الحافلة تقل ركابا مدنيين أم جنودا.

وأشار الجيش في بيانه، إلى أن قواته "تقوم بإغلاق طرقات وبأعمال تمشيط في المنطقة بحثًا عن مشتبه فيهم".

وصباح الاثنين، أصيب 15 فلسطينيا، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيمي "نور شمس" بمحافظة طولكرم و"عسكر" في مدينة نابلس شمالي الضفة، فيما اعتقل 13 فلسطينيا خلال مداهمات ليلية في عدة محافظات.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام توترا شديدا، إثر تكرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة للمدن الفلسطينية، لاعتقال وتصفية من يصفهم بالمطلوبين، علاوة على هجمات متكررة نفذها مستوطنون إسرائيليون على قرى وبلدات فلسطينية.

في المقابل، يشن فلسطينيون بين الفينة والأخرى هجمات بإطلاق نار وعمليات دهس ضد جنود إسرائيليين ومستوطنين بالضفة. 

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