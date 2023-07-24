الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهري يزور ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف في العالم بماليزيا

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

تفقد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف خلال جولة في العاصمة الماليزية (بوتراجايا)، دار نشر القرآن التابعة لمؤسسة (يايسن ريستو)، والتي تُعدّ ثاني أكبر مركز لطباعة المصحف الشريف في العالم بعد مجمع الملك فهد في المملكة العربية السعودية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري محاضرة هناك، وأجاب على أسئلة الحاضرين.

وقد سبق للدكتور أسامة الأزهري زار المقر الأول لدار نشر القرآن في مدينة شاه علم عاصمة ولاية سيلانغور الماليزية، في زيارة سابقة لماليزيا قبل نحو أربع عشرة سنة.

وغادر الأزهري العاصمة بوتراجايا متوجها إلى مدينة (سرمبان)، عاصمة ولاية (نيجري سيمبلان)، وألقى محاضرة في مسجد قرية (باروي جايا) .

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