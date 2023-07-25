ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 فى محافظات مصر

مع بداية أول الساعات الصباحية يحرص المسلمون على الانتظام وأداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، ويزداد التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حرصا منهم على أداء فريضة الله.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.

مواقيت الصلاة في بعض محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:27 صباحًا

موعد أذان الظهر 1:02 مساء

موعد أذان العصر اليوم 4:38 مساءً

موعد أذان المغرب 7:54 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو في الإسكندرية

موعد أذان الفجر اليوم 4:29 صباحا

موعد أذان الظهر 12:07 صباحا

موعد أذان العصر 4:46 مساءً

موعد أذان المغرب 8:02 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 4:21 صباحا

موعد أذان الظهر 12:57 صباحا

موعد أذان العصر 4:35 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم 7:51 مساءً

موعد أذن العشاء 9:21 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:17 صباحا

موعد أذان الظهر 1:31 مساء

موعد أذان العصر اليوم 4:54 مساءً

موعد أذان المغرب 8:12 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 9:35 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو في بورسعيد

وقت صلاة الفجر اليوم 4:39 صباحا

موعد أذان الظهر 1:03 مساء

موعد أذان العصر 4:34 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء 9:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 يوليو في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:23 صباحا

موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12:49 صباحا

موعد أذان العصر 4:21 مساءً

موعد أذان المغرب 7:38 مساءً

موعد أذان العشاء 9:04 مساءً