الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعرف على موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023.. وأبرز الأدعية

عاشوراء
عاشوراء

زاد البحث عن موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023 عبر موقع جوجل البحثي منذ استطلاع هلال شهر محرم 1445/2023 لرغبة الكثيرين في صيامهما وفقا للسنة النبوية الشريفة وتعني اليوم التاسع واليوم العاشر من شهر محرم (أول أيام العام الهجري الجديد) ويوضح التقرير أفضل الأدعية وفضل صيامهما.

موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

السبب وراء صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه.. الإفتاء تجيب

موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023

يترقب الملايين من المسلمين موعد تاسوعاء وعاشوراء 2023 في كافة بقاع الأرض حيث استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم 2023/1445 يوم يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1444 الموافق 17 يوليو 2023 وتبين أن أول أيام شهر محرم يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 وبذلك يكون يوم تاسعوعاء 9 محرم يوم الخميس 27 يوليو 2023 ويوم عاشوراء 10 محرم يوم 28 يوليو 2023.

ويحتفل المسليمن بيوم عاشوراء لكونه اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وبني إسرئيل من فرعون وجنوده حيث انشق بهم البحر ونجى الله موسي وقومه من بطش فرعون.

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السبب وراء صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه.. الإفتاء تجيب

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موعد يوم عاشوراء 2023 وفضل هذا اليوم

فضل صيام عاشوراء 1445

صيام يوم عاشوراء (10 محرم) سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم عقب الهجرة من مكه إلى المدينة حيث قدم الرسول صلوات الله عليه المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم وعندما سأل عن السبب علم أنه اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالي موسي من فرعون وقال :- " أنا أحق بموسى منكم.. فصامه وأمر بصيامه".

 ومخالفة لأهل الكتاب صيام اليوم الذي قبله فلم يأت العام التالي إلا وقد توفي الرسول صل الله عليه وسلم وأوضحت الأحاديث أن صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية  أما صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة.

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دعاء عاشوراء 1445 

من أبرز صيغ الدعاء في يوم عاشوراء كما يلي :-

  • اللهم إني أسألك الجنة وكل عمل صالح يبعدنا منها .. وأعوذ بك من النار وكل عمل يقربنا منها.
  • اللهم برحمتك أرجو.. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين .. وأصلح لي شأني كله.. لا إله إلا أنت .. استغفرك وأتوب إليك.
  • اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اشرح لي صدري ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

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فضل يوم عاشوراء 1445

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