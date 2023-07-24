الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس عامين وغرامة 20 ألف جنيه لعاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات وحيازة سلاح

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة عاطل بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 12400 لسنة 2022 قسم منشأة القناطر والمقيدة برقم 3192 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة.

وتعود تفاصيل عقب ضبط رجال مباحث قسم شرطة منشأة القناطر، المتهم وبحوزته مواد مخدرة "نبات القنب" و"الحشيش"وسلاح ناري وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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