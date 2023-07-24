الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تشريح جثث 3 أشخاص قتلتهم جرعة مخدرات زائدة في الوراق

جثث
جثث

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثث 3 أشخاص عثر عليهم متوفيين داخل سيارة بمنطقة الوراق، وتكليف الطب الشرعي بتقديم تقرير الصفة التشريحية لبيان ما بهم من إصابات وتحديد سبب الوفاة.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، والتحفظ علي السيارة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كان ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على 3 متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على شابين وفتاة مفارقين الحياة داخل السيارة. 

وتم مناظرة الجثث والتحفظ على السيارة، وأجرى رجال المباحث التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة. 

وتوصلت التحريات بقادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن وفاة الأشخاص الثلاثة حدثت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات "أوفر دوز" بعد ركنهم السيارة في مكان بعيد بجراج بتعاطي المخدرات وتم العثور على بقايا مواد مخدرة إضافة إلى عدم وجود إصابات ظاهرية بأجسادهم أكدت عدم وجود شبهة جنائية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.

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