الخميس.. عزاء والد الدكتور محمد الباز بمسجد عمر مكرم

يتلقى الإعلامي الدكتور محمد الباز العزاء في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض، يوم الخميس المقبل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط جنازة الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي التحرير والإدارة بجريدة الدستور، من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وكتب الدكتور محمد الباز نعيًا مؤثّرًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي، اليوم انكسرت مرآتي، اليوم مات أبي".