الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرى: المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يحد من إهدار المياه وترشيد استهلاكها

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات مصر، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه، وأيضًا رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد عملية التأهيل، ما يعود بالنفع على المنتفعين وملاك الأراضى.

حل أزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع

يأتى ذلك فيما واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، الإثنين، أعمال تأهيل وتبطين عدد من الترع المتعبة ومنها تأهيل ترعة مشال، وتبطين وتأهيل امتداد ترعة الباتونية، وتنفيذ شركة الرى للأشغال العامة تحت إشراف الإدارة العامة للري، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع في التوقيت المحدد.

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من جهته أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في الحد من إهدار المياه وترشيد استهلاكها، وأيضًا زيادة عرض جوانب الترع بما يسمح بمرور معدات التطهير والصيانة.

دليل إرشادي لعمليات تأهيل الترع المتعبة بالمحافظات 

تأهيل وتبطين الترع المتعبة بالمحافظات 

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه تم وضع دليل ارشادي لعمليات تأهيل الترع، مشيراً إلى أنه يشتمل على الإجراءات الواجب اتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات، وذلك بهدف تنفيذ كافة الأعمال بجودة عالية، إضافة إلى زراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات بما يزيد الإنتاجية.

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