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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024.. ارتفعت معدلات بحث ملابين الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والخاصة واللغات، وأيضًا الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك في انتظار إعلان وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد بدء الدراسة العام الجديد.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024


إضافة إلى ذلك، زادت معدلات استعلام آلاف الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وفى انتظار إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي ، موعد بدء الذراسة.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في الجامعات


كما إنه بانتهاء امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدور الثاني في الجامعات، زاد البحث عن مواعيد بدء الدراسة للعام الجامعى الجديد 2024 ، حيث ينتظر الجميع إعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور ايمن عاشور، إعلان موعد بدء الدراسة للعام الجامعى، والذى لم يعلن حتى الآن.


موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024


كذلك، لم يتم الإعلان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازي، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في انتظار عقد اجتماع موسع مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد مواعيد بداية العام الدراسي لطلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى، وذلك لجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف أنحاء الجمهورية.

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس والجامعات


مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس


فى السياق، ينتظر آلاف الطلبة بجميع مراحل التعليم العالي وما قبل الجامعى، إعلان موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024، حيث من المتوقع بدء الدراسة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل كلمعتاد أو يتم تأجيل بوادة العام الدراسي الجديد إلى أول أكتوبر القادم، وذلك في مختلف المدارس والجامعات والمعاهد العليا على مستوى مصر.

في النهاية، من المتوقع بداية العام الدراسي الجديد 2024 بداية شهر أكتوبر القادم مثلما حدث العام الماضي، وفى إنتظار إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الموعد الرسمي لبدء الدراسة في جميع مدارس الجمهورية.

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