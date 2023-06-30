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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجازات "الري".. تأهيل 3070 كيلومتر من الترع والحماية من السيول بقرى "حياة كريمة"

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

أصدرت وزارة الموارد المائية والري ، تقريراً حول أهم الإنجازات التى تمت فى قطاع المياه، وذلك في إطار احتفال  مصر بذكرى ثورة 30 يونيو. 

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري ، في تقرير لها عن الإنجازات التي تحققت منذ 2014، أنها قامت خلال السنوات الماضية على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات.

كما أوضحت  وزارة الموارد المائية والري، إنها حرصت على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر، ومن أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة من 2014 حتى الآن ، ومنها المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

- المشاركة بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

كما أوضحت الوزارة ، اليوم الجمعة، أنها تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة حوالى 3070 كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1396 كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4466 كيلومتر .

كما انتهت الوزارة وجارى تنفيذ 6 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، كما تم تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا .

- إقامة 149 مشروعا خدميا

 

كما قامت الوزارة بتدبير  134 قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 248  ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية" ، وذلك لإقامة 149 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية".

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