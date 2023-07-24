مباحث الغربية تكشف لغز العثور على جثة حداد فى عقار بطنطا

نجحت مباحث الغربية في كشف غموض العثور على جثة حداد مسلح أسفل أحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة العجيزي التابعة لقسم أول طنطا؛ حيث تبين إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد إنهائه لعمله، وعدم وجود شبهة جنائية خلف الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص، في العقد السادس من العمر داخل أحد المباني تحت الإنشاء بمنطقة العجيزي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، بقسم شرطة أول طنطا برئاسة الرائد أحمد خلاف وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية العثور على جثة داخل أحد المباني تحت الإنشاء، وتبين أنها لشخص يدعى "س. ح"، ويبلغ من العمر 54 عامًا، مقيم بمدينة طنطا، ويعمل حدادًا مسلحًا، عثر عليه الأهالي فجأة وهو مغشيًا عليه على الأرض وبفحصه تبين وفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتبين من الكشف الطبي الظاهري ومعاينة مفتش الصحة؛ أن سبب الوفاة هي أزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية وعدم وجود إصابات أو شبهة جنائية خلف الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء أهلية المتوفي؛ تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن.