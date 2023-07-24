تحريات لكشف غموض العثور على فتاتين وشاب متوفين فى سيارة بالوراق

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف غموض العثور على فتاتين وشاب متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على 3 متوفين داخل سيارة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على فتاتين وشاب مفارقين الحياة داخل السيارة.

وتم مناظرة الجثث والتحفظ على السيارة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.