الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية في الأزبكية

حريق
حريق

قررت النيابة العامة، انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الأزبكية؛ للوقوف على أسبابه، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الحريق وملابساته، وطلبت استدعاء قاطني الشقة لسماع أقوالهم حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة الأزبكية، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق.

وجرى فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل امتدادها الي باقي شقق العقار وإجراء عمليات التبريد.

كما تبين أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

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