الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرية الروسية: انتهاء التدريبات المشتركة بين روسيا والصين فى بحر اليابان

البحرية الروسية
البحرية الروسية

أعلن الأسطول الروسى فى المحيط الهادئ، انتهاء المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين فى بحر اليابان، التى تحمل اسم "تفاعل الشمال 2023".

 

وأشار أسطول المحيط الهادئ لروسيا، فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن "التدريبات البحرية الروسية-الصينية التى نفذت فى الفترة من 20 إلى 23 يوليو بعنوان (تفاعل الشمال 2023) انتهت فعالياتها فى بحر اليابان، وبعد الانتهاء توجهت السفن الحربية الروسية والصينية إلى فلاديفوستوك".


وذكر البيان أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون البحرى بين روسيا والصين والحفاظ على الاستقرار والسلام فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتا إلى أنه تم إجراء حوالى 20 تدريبًا قتاليًا، بما فى ذلك التدريبات على استخدام الأسلحة على أنواع مختلفة من الأهداف.


وأضاف أن البحرية الروسية تم تمثيلها خلال التدريبات بالسفينتين أدميرال تريبوتس وأدميرال بانتيليف من الطراز المضاد للغواصات، وبطرادات الصواريخ "ألدار تسيدينشابوف" و"جريمياشي"، بالإضافة إلى بعض سفن الدعم، مشيرا إلى أن الفرقة البحرية الروسية كانت تحت قيادة قائد أسطول المحيط الهادئ الروسى الأدميرال فاليرى كازاكوف.


ونوه البيان إلى أن التدريبات البحرية شملت أيضًا أكثر من 30 طائرة بحرية من الجانبين الروسى والصيني، بما فى ذلك طائرات حربية مضادة للغواصات وطائرات هليكوبتر وصواريخ اعتراضية.

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