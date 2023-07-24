ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 فى محافظات مصر

مع بداية يوم جديد يشغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث اعتاد المسلمون بشكل يومي قضاء الصلوات الخمسة في وقتها المحدد، وذلك لأدائها بمواعيدها الصحيحة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 24 يوليو 2023 في محافظات مصر

لذا تستعرض "الدستور" لكم مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24-7-2023 في القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في القاهرة

صلاة الفجر 4:27 صباحًا

أذان الظهر اليوم الاثنين 1:02 مساء

أذان العصر 4:38 مساءً

أذان المغرب اليوم 7:54 مساءً

أذان العشاء 9:24 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:29 صباحا

موعد أذان الظهر اليوم الاثنين 12:07 صباحا

موعد أذان العصر 4:46 مساءً

موعد أذان المغرب اليوم 8:02 مساءً

موعد أذان العشاء 9:33 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:21 صباحا

موعد أذان الظهر 12:57 صباحا

موعد أذان العصر اليوم الاثنين 4:35 مساءً

موعد أذان المغرب 7:51 مساءً

موعد أذن العشاء اليوم 9:21 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:17 صباحا

موعد أذان الظهر 1:31 مساء

موعد أذان العصر 4:54 مساءً

موعد أذان المغرب 8:12 مساءً

موعد أذان العشاء 9:35 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في أسيوط

وقت صلاة الفجر اليوم الاثنين 4:39 صباحا

موعد أذان الظهر 1:03 مساء

موعد أذان العصر اليوم 4:34 مساءً

موعد أذان المغرب 7:51 مساءً

موعد أذان العشاء 9:16 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24 يوليو 2023 في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:23 صباحا

موعد أذان الظهر 12:49 صباحا

موعد أذان العصر اليوم الاثنين 4:21 مساءً

موعد أذان المغرب 7:38 مساءً

موعد أذان العشاء اليوم 9:04 مساءً