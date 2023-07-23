مهرجان العلمين الجديدة.. نفاد تذاكر حفلات أحمد سعد وراغب علامة ونانسى عجرم

شهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جمهور مهرجان العلمين الجديدة على حجز تذاكر الحفلات الغنائية المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذى حققه حفل الفنان تامر حسنى، الجمعة الماضى، فى افتتاح حفلات المهرجان.

وحجز الجمهور أغلب تذاكر حفل الفنان أحمد سعد، المقرر إقامته الخميس المقبل، وذلك بأسعار تراوحت بين ٢٥٠ و٦٥٠٠ جنيه للتذكرة الواحدة، إلى جانب حجز أغلب تذاكر حفل راغب علامة ونانسى عجرم، المقرر الجمعة المقبل، فى واحدة من أضخم حفلات الموسم.

وحرصت إدارة المهرجان على إتاحة التذاكر لكل فئات الجمهور على موقع «تذكرتى»، وسط تساؤلات عديدة بين المتابعين والمهتمين عن موعد الحفلات الأخرى، خاصة مع اقتراب نفاد تذاكر الحفلات المعلنة.

وخلال الأيام المقبلة، سيطرح باقى تذاكر الحفلات بشكل متتابع، وتحديدًا حفلات كل من الفنانة اللبنانية إليسا، والموسيقار الكبير عمر خيرت، ثم تذاكر حفلات الفنانة أنغام والكينج محمد منير وفرقة «كايروكى» والنجم مدحت صالح.

وعلى مدار الساعة، تواصل قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التغطية المباشرة من استديوهات القطاع فى العلمين الجديدة، مع تواجد عدد كبير من المذيعين والمراسلين، لرصد الفعاليات والأحداث، وعقد اللقاءات مع المشاركين والجمهور.

وتشهد مدينة العلمين الجديدة حاليًا تواجدًا مكثفًا من الزوار المصريين، والسائحين، الذين توافدوا عليها للمشاركة فى المهرجان، وحضور الحفلات الغنائية لكبار المطربين.

فى الوقت نفسه، تواصل «المتحدة» تقديم تغطية خاصة للمهرجان فى برامج «التوك شو» المسائية، بداية من برنامج «مساء دى إم سى»، الذى قدم، بقيادة الإعلامية إيمان الحصرى، بثًا مباشرًا من موقع «نورث سكوير».

كما قدمت الإعلامية سارة حازم ٣ حلقات مباشرة على قناة «ON»، خلال الأيام الماضية، إلى جانب تواجد عدد كبير من مراسلى القنوات الفضائية لمتابعة الأحداث على مدار الساعة.

وتجرى حاليًا الاستعدادات النهائية لافتتاح بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، فى نهاية الأسبوع المقبل.

وأنهى القائمون على الفعالية كل التجهيزات لتقديم أول بطولة دولية للعبة على أرض العلمين الجديدة، مع الاستفادة من البطولة التى أقيمت فى العاصمة الإدارية، وحققت نجاحًا كبيرًا من قبل.

ويشارك فى البطولة ١٠٠ لاعب منهم عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وتم توفير كل الإمكانات بالتعاون بين الاتحادين الدولى والمصرى، مع توقعات بجذب جمهور كبير للعبة التى بدأت تنتشر حول العالم خلال الفترة الماضية.