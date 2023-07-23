رئيس وزراء ماليزيا يستقبل أسامة الأزهرى ومفتى الهند

استقبل رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم د. أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية وأحد علماء الأزهر الشريف، والشيخ أبوبكر أحمد المليباري مفتي الهند والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند.

ورحب رئيس وزراء ماليزيا وحرمه ووزير الشئون الإسلامية وفضيلة مفتي كوالالمبور وعدد من المسئولين بالضيفين، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الصداقة المصرية الماليزية الهندية.

وحضر رئيس وزراء ماليزيا حفل افتتاح مجالس صحيح الإمام البخاري، في مسجد بوترا بالعاصمة الإدارية الجديدة في ماليزيا: بوتراجايا، والتي يستضيف فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، والعلامة الشيخ أبوبكر أحمد المليباري مفتي الهند، والأمين العام لجمعية علماء أهل السنة والجماعة بعموم الهند.

وألقى رئيس الوزراء كلمة ترحيب بالضيفين وافتتاح للحفل، ثم ألقى د. أسامة الأزهري كلمة عن أثر السنة النبوية المشرفة في صناعة المسلم الذي يصنع الحضارة، ويحقق العمران، ويسير إلى الله تعالى على بصيرة، تبعها كلمة الشيخ أبوبكر أحمد المليباري مفتي الهند حول صحيح البخاري وأثر الحديث النبوي في صناعة المؤسسات التعليمية، ثم ختم الحفل بدعوات مباركات أن يحفظ الله مصر والهند وماليزيا وأوطاننا كلها في أمان واستقرار.

وحضر الاحتفال رجائي نصر سفير مصر بماليزيا، ووزير الشئون الإسلامية في ماليزيا، والمفتي الفيدرالي لماليزيا، وعدد من المسئولين، وجمهور حافل من العلماء وطلاب العلم من دول مختلفة.

وضمن فعالياته في ماليزيا ألقى الدكتور أسامة الأزهري- في المسجد المركزي بالعاصمة مسجد (بوترا)- محاضرة حول صحيح الإمام البخاري وجهود علماء الأمة حوله وجهود علماء مصر والأزهر الشريف، وذلك خلال افتتاح فعاليات مجالس قراءة صحيح البخاري في العاصمة الإدارية الماليزية: بوتراجايا، برعاية من رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم.