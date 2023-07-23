الرئيس الأوكراني يجدد حاجة بلاده إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، حاجة بلاده لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، حتى يتسنى هزيمة ما وصفه بـ "الإرهاب الصاروخي الروسي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة له عبر تويتر: "أوكرانيا بحاجة إلى درع سماء كامل - هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة الإرهاب الصاروخي الروسي".

وأضاف: "لقد أظهرنا بالفعل أنه يمكننا إسقاط حتى الصواريخ الروسية التي تتفاخر بها موسكو. بفضل مساعدة شركائنا وأنظمة الدفاع الجوي المقدمة لأوكرانيا".

وتابع: "لقد أنقذ المدافعون عن السماء آلاف الأرواح. لكننا نحتاج إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لجميع أراضينا ولجميع مدننا ومجتمعاتنا. يجب ألا يعتاد العالم على الإرهاب الروسي - يجب هزيمة الإرهاب. وهذا ممكن".

استهداف أوديسا

وكانت أوكرانيا قد تعهدت في وقت سابق من اليوم الأحد بـ "الرد" على موسكو بعد شنّها هجوما ليليا عنيفا بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية أدى الى مقتل شخصين وإصابة 22 بجروح بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى تضرر كاتدرائية أرثوذكسية تاريخية.